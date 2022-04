PressFocus Na zdjęciu: Mohamed Salah

Przyszłość Mohameda Salaha w Liverpoolu nadal nie została wyjaśniona. Obu stronom na razie nie udało się dojść do porozumienia w sprawie nowego kontraktu. Egipcjanin przyznał, że brak porozumienia to nie tylko kwestia pieniędzy.

Kontrakt Mohameda Salaha z Liverpoolem obowiązuje tylko do końca sezonu 2022/23

Obie strony od dłuższego czasu prowadzą rozmowy w sprawie jego przedłużenia, ale na razie nie udało im się dojść do porozumienia

Salah nie potrafi odpowiedzieć, czy jego przyszłość będzie związana z klubem

Niepewna przyszłość Salaha

Obecna umowa 29-letniego zawodnika obowiązuje tylko do czerwca 2023 roku. Kibice Liverpoolu nie wyobrażają sobie drużyny bez napastnika z Egiptu, ale na razie sam Mohamed Salah nie jest w stanie odpowiedzieć czy jego przyszłość będzie związana z Anfield Road.

– Nie wiem, został mi jeszcze rok. Myślę, że kibice wiedzą, czego chcę, ale w kontrakcie nie chodzi tylko o pieniądze. Więc nie wiem, nie mogę niczego powiedzieć dokładnie. Został mi jeszcze rok kontraktu, a kibice widzą, czego chcę – powiedział Salah w wywiadzie dla FourFourTwo.

– Ten klub wiele dla mnie znaczy. Cieszyłem się tutaj swoją grą bardziej niż gdziekolwiek indziej, dawałem klubowi wszystko i wszyscy to widzieli. Przeżyłem tutaj wiele niesamowitych chwil, wygrywałem trofea, zdobywałem bramki, indywidualne nagrody. Tu jest jak w rodzinie – kontynuował reprezentant Egiptu.

– Nie martwię się, nie pozwalam sobie na to, by się czymś przejmować. Sezon jeszcze się nie zakończył, więc zakończmy go w najlepszy możliwy sposób. To jest najważniejsze. Potem, w ostatnim roku, zobaczymy, co się wydarzy – dodał zawodnik Liverpoolu.

W obecnym sezonie Salah zdobył już 30 bramek w 42 występach dla Liverpoolu we wszystkich rozgrywkach. Od czasu dołączenia do The Reds, rozegrał 245 meczów, strzelające w nich 155 goli.

Zobacz także: Ronaldo dziękuje kibicom Liverpoolu za wsparcie