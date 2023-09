Nottingham Forest złożyło ofertę za Trevoha Chalobaha. Sam Anglik marzy o transferze do Bayernu Monachium, ale Bawarczycy preferują wypożyczenie piłkarza, co wcale nie jest na rękę Chelsea.

Bayern Monachium próbuje sprowadzić Trevoha Chalobaha

Sam Anglik również preferuje przeprowadzkę do Niemiec

Nottingham Forest złożyło jednak konkretną ofertę Chelsea z obrońcę. Pieniądze mogą skłonić The Blues do skłonienia się ku propozycji od ligowego rywala

Nottingham Forest skłonne wydać sporą kwotę na Chalobaha

O Trevorze Chalobahu jest głośno już od kilku tygodni. Środkowy obrońca nie może liczyć na regularną grę dla Chelsea, dlatego też jest otwarty na odejście. Po 24-latka zgłosił się Bayern Monachium. Thomas Tuchel widzi w byłym podopiecznym idealne uzupełnienie kadry. Sam zawodnik również przychylnym okiem patrzy na przeprowadzkę na Allianz Arenę. Nie wiadomo jednak, czy do tego dojdzie.

Jak donosi Daily Mail, ofertę za Anglika złożyło Nottingham Forest. Tricky Trees są skłonni wydać na stopera 30 milionów euro. Co prawda The Blues jeszcze niedawno wymagali kwoty rzędu 50 milionów, ale z drugiej strony Bayern preferuje wypożyczenie. Możliwe, że londyńczycy wpłyną na swego wychowanka, by ten zdecydował się jednak przyjąć propozycję od ligowego rywala.

Chalobah w minionym sezonie rozegrał 34 spotkania we wszystkich rozgrywkach.

