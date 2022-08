fot. PressFocus Na zdjęciu: Christopher Nkunku

Powoli wyjaśnia się przyszłość Christophera Nkunku. Sezon 2022/2023 spędzi w RB Lipsku, natomiast w przyszłe lato czeka go hitowa przeprowadzka. Największe zainteresowanie wykazuje na ten moment Bayern Monachium.

Christopher Nkunku ma za sobą fantastyczny sezon, w którym stanowił o sile niemieckiego zespołu, a jego gra zaowocowała powołaniem do seniorskiej reprezentacji Francji. Jego osoba budziła zainteresowanie wśród wielu czołowych europejskich marek, które chciały ściągnąć go do siebie już tego lata.

Sam wszechstronny pomocnik również był zdecydowany na odejście, lecz po głębokim namyśle zmienił nieco plany. Wszystko za sprawą zbliżających się Mistrzostw Świata w Katarze. Nkunku koniecznie chce na nie pojechać, natomiast zmiana klubu na kilka miesięcy przed prestiżową imprezą mogłaby okazać się dla niego złym wyborem.

24-latek ma więc przed sobą ostatni rok gry w barwach RB Lipsk. Zainteresowane kluby już powoli przygotowują grunt pod nadchodzące negocjacje, a na ten moment na prowadzeniu zdaje się być Bayern Monachium. Mistrzowie Niemiec w poprzednich latach regularnie pozyskiwali wyróżniających się na krajowym podwórku zawodników, tak by wciąż móc dominować w Bundeslidze.

Po odejściu Roberta Lewandowskiego ofensywa Bawarczyków stała się nieco bardziej elastyczna, a posiadanie takiego zawodnika, jak Nkunku, mogłoby ją tylko jeszcze usprawnić. Wszystko zależy natomiast od tego, jak potoczą się losy Leroya Sane oraz czy Bayern nie pozyska w nadchodzących okienkach nominalnej “dziewiątki”. Jeśli tak się nie stanie, obie strony przystąpią do działania. Sześciokrotny reprezentant Francji wyraża chęć dalszej gry w Bundeslidze w zespole, który ma przy tym ambicje do bycia najlepszym w Europie.

