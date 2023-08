Ansu Fati może tego lata zakończyć przygodę z FC Barceloną. "AS" informuje, że 20-letni skrzydłowy podjął decyzję o wyprowadzce z Camp Nou.

Źródło: AS

Źródło: AS

fot. Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Joao Felix

Ansu Fati nie widzi swojej przyszłości w FC Barcelonie

Piłkarz miał podjąć decyzję o wyprowadzce z Camp Nou

Do tej pory budził on największe zainteresowanie na Wyspach Brytyjskich

Duma Katalonii straci wielki talent?

FC Barcelona ma tego lata do podjęcia szereg kluczowych decyzji. Pragnie wzmocnić kilka pozycji, lecz wcześniej musi rozstać się z niechcianymi zawodnikami. Od dawna jednym z głównych tematów rozważań na Camp Nou jest przyszłość Ansu Fatiego. Nie ulega wątpliwościom, że 20-latek ma ogromny potencjał, ale w ostatnich miesiącach jego rozwój wyhamował. Co więcej, sztab szkoleniowy nie do końca mu ufa i woli stawiać na innych zawodników.

Fati ma świadomość, że w hierarchii skrzydłowych nie jest zbyt wysoko. “AS” informuje, że zawodnik podjął decyzję o odejściu z Dumy Katalonii. Wcześniejsze doniesienia sugerowały, że faktycznie Hiszpan rozważy zmianę klubu, jeśli tylko pojawi się dla niego atrakcyjna opcja.

Do tej pory w kontekście Fatim mówiło się głównie o Premier League. Zainteresowanie reprezentantem Hiszpanii wykazywali Manchester United oraz Chelsea.

🚨 Ansu Fati has decided to leave Barcelona! 👋



(Source: @diarioas) pic.twitter.com/Qf7SAMKfRt — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 16, 2023

Zobacz również: Liverpool szybko załatwił sprawę. Wzmocni środek pola Japończykiem