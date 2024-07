Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Tanner Tessmann

Tanner Tessmann bardzo blisko Interu Mediolan

Inter Mediolan dokonał już kilku transferów w trwającym letnim okienku – Nerazzurri wykupili wcześniej wypożyczonych Marko Arnautovicia, Davide Frattesiego oraz Carlosa Augusto, za darmo do drużyny mistrza Włoch dołączyli Piotr Zieliński i Mehdi Taremi, a za kwotę odstępnego na Stadio Giuseppe Meazza powędrował Luka Topalović.

Wszystko wskazuje na to, że kolejnym wzmocnieniem Interu Mediolan będzie Tanner Tessmann. Fabrizio Romano w mediach społecznościowych właśnie poinformował, że Nerazzurri są o krok od sprowadzenia 22-letniego defensywnego pomocnika. Umowa jest już zawarta i niebawem należy się spodziewać oficjalnego ogłoszenia.

Co ważne, dwukrotny reprezentant Stanów Zjednoczonych od razu ma zostać wypożyczony na rok do swojego dotychczasowego klubu, czyli Venezii. Tanner Tessmann z tym zespołem wywalczył awans do Serie A i pomoże mu się utrzymać w elicie w sezonie 2024/2025. Następnie, w czerwcu 2025 roku, przeprowadzi się do Interu Mediolan.

Wychowanek Alabama FC w 42 spotkaniach minionej kampanii zdobył 7 bramek i zaliczył 3 asysty. Perspektywiczny pomocnik w lidze włoskiej występuje od lipca 2021 roku, gdy przeszedł do Venezii za niespełna 4 miliony euro z FC Dallas. Oprócz tego w swoim piłkarskim CV posiada także North Texas SC.