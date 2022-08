PressFocus Na zdjęciu: Sergino Dest

ESPN twierdzi, że w ostatnich godzinach okienka transferowego nie dojdzie do wymiany obrońców pomiędzy Barceloną i Manchesterem United. Na Old Trafford miał trafić Sergino Dest, a w przeciwną stronę powędrować Wan-Bissaka.

ESPN twierdzi, że nie dojdzie do wymiany na linii Barcelona – Manchester United

Na Old Trafford miałby trafić Dest, a na Camp Nou Wan-Bissaka

Duma Katalonii nie jest jednak zainteresowana sprowadzeniem Anglika

Bercelona nie jest zainteresowana sprowadzeniem Wan-Bissaki

Z uwagi na to, że zarówno Barcelona, ​​jak i Manchester United desperacko próbują rozwiązać sytuacją prawego obrońcy, ostatnie doniesienia wskazywały, że oba kluby rozważały bezpośrednią transakcję wymiany uwzględniającą transfery Sergino Desta i Aarona Wan-Bissaki.

Dest nie znajduje się w planach Barcelony. Gracz jest także pomijany przez trenera Dumy Katalonii Xaviego. Z kolei menedżer Czerwonych Diabłów, Erik ten Hag, pracował z Destem w Ajaksie i mówi się, że jest otwarty na ponowną współpracę, podczas gdy 21-latek również jest gotowy do przeprowadzki na Old Trafford.

Jednak, aby Manchester United podpisał kontrakt z Destem, musi najpierw pozbyć się Wan-Bissaki, który nie jest faworyzowany przez ten Haga i obecnie jest za Diogo Dalotem w klubowej hierarchii.

ESPN donosi, że Barcelona rzeczywiście otrzymała propozycję zamiany Desta z Wan-Bissakę od Czerwonych Diabłów. Katalończycy nie byli jednak zbyt zainteresowani taką operacją i szybko ją odrzucili.

Katalończycy mają teraz inne cele transferowe, aby wzmocnić pozycję prawego obrońcy. Jednym z nich jest Hector Bellerin, biorąc pod uwagę, że transfer Thomasa Meuniera jest mało prawdopodobny. Anglik najwyraźniej nie jest rozważany jako opcja.

Jeśli chodzi o przeprowadzkę Desta do Manchesteru United, temat wciąż jest możliwy do zrealizowania, jeśli Wan-Bissaka odszedłby na przykład do West Ham United lub Crystal Palace. Oba kluby wykazują zainteresowanie graczem Czerwonych Diabłów, jednak nie złożyły oficjalnych ofert.

