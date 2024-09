Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Nicolo Barella

Manchester United zainteresowany Nicolo Barellą

Nicolo Barella od kilku sezonów imponuje wysoką dyspozycją na boiskach Serie A. Przypomnijmy, że 27-letni pomocnik kilka miesięcy temu przedłużył swoją umowę z Interem Mediolan do 30 czerwca 2029 roku, ale to wcale nie odstrasza europejskich gigantów, którzy wykazują zainteresowanie 57-krotnym reprezentantem Włoch.

Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez hiszpański portal “Fichajes.net” Nicolo Barella znajduje się na celowniku Manchesteru United. Wielki fanem umiejętności środkowego pomocnika podobno jest Erik ten Hag, który widziałby dla 27-latka miejsce w składzie swojej drużyny.

Co więcej, klub z Old Trafford przygotowuje już ofertę, którą złoży Interowi Mediolan w jednym z najbliższych okienek transferowych. Jeśli wierzyć doniesieniom wyżej wspomnianego portalu, to Nerazzurri mogliby liczyć na zarobek w wysokości 75 mln euro. Natomiast sam piłkarz otrzymałby pensję na poziomie 10 mln euro za sezon gry.

Nicolo Barella z powodzeniem występuje w barwach zespołu ze stolicy mody od lipca 2019 roku, gdy trafił na Stadio Giuseppe Meazza za prawie 45 milionów euro z Cagliari Calcio. Przypomnijmy, że transakcja odbyła się na zasadzie wypożyczenia z późniejszym obowiązkiem wykupu.

Dotychczasowy bilans zawodnika w Interze Mediolan prezentuje się następująco – 240 meczów, 23 bramki oraz 52 asysty. Nerazzurri są więc bardzo zadowoleni z jego postawy i zrobią wszystko, co w ich mocy, żeby zatrzymać swoją gwiazdę w szeregach ekipy prowadzonej przez Simone Inzaghiego. W tym przypadku kluczowa będzie wola piłkarza.