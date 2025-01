Zalewski może opuścić Romę. Klub prowadzi rozmowy

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Olympique Marsylia chce Nicolę Zalewskiego

Nicola Zalewski w barwach Romy w tym roku spędził na boisku zaledwie 28 minut, co tylko podsyca spekulacje na temat jego przyszłości. Skrzydłowy jest coraz częściej łączony z odejściem z rzymskiego klubu. W ostatnich tygodniach reprezentant Polski był wymieniany jako potencjalny cel transferowy Interu Mediolan, Monzy czy też Olympique Marsylia. Zainteresowanie 23-latkiem wykazują również kluby z Turcji, które bacznie obserwują jego sytuację.

Wiele wskazuje na to, że to francuska drużyna jest najbliżej sfinalizowania transferu Zalewskiego. Jak donosi Matteo Moretto, w ostatnich godzinach doszło do kolejnych rozmów między Romą i Marsylią. Negocjacje nabierają tempa, a przenosiny Polaka do Ligue 1 wciąż pozostają realnym scenariuszem.

Środa może okazać się kluczowym dniem dla finalizacji negocjacji. Kluby są coraz bliżej porozumienia, jednak ostateczna decyzja leży po stronie Zalewskiego. W ciągu najbliższych godzin powinno się wyjaśnić, czy reprezentant Polski zdecyduje się na zmianę otoczenia i podjęcie nowego wyzwania we Francji.

Co ciekawe, w tle całej operacji pozostaje Inter, który rozważa Zalewskiego jako potencjalnego następcę odchodzącego Tajona Buchanana. Włoski gigant bierze pod uwagę opcję wypożyczenia Polaka, jednak w takim przypadku konieczne byłoby wcześniejsze przedłużenie jego kontraktu z Romą. Obecna umowa Zalewskiego wygasa wraz z końcem czerwca tego roku. Przypomnijmy, że Polak w bieżącym sezonie rozegrał 17 spotkań i zaliczył dwie asysty w klubie ze stolicy Włoch.