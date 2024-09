Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Nicola Zalewski

Fiorentina zainteresowana Nicolą Zalewskim

Nicola Zalewski został odsunięty od składu Romy przez trenera Daniele De Rossiego po nieudanym transferze do Galatasaray. Choć oba kluby doszły do porozumienia w sprawie przenosin, sam zawodnik sprzeciwił się temu ruchowi. 22-latek nie chciał opuszczać Rzymu, co wpłynęło na jego relacje z klubem. W efekcie, trener postanowił ograniczyć jego rolę w zespole.

Trudną sytuację Polaka w Giallorossich w zimowym okienku transferowym postara się wykorzystać Fiorentina. Portal tuttomercatoweb.com informuje, że głównym zwolennikiem Zalewskiego jest dyrektor sportowy , Daniele Prade. To on naciska na sprowadzenie skrzydłowego, widząc w nim wzmocnienie zespołu.

W poniedziałek pojawiła się informacja z obozu Romy o kontuzji Alexisa Saelemaekersa. Uraz Belga może otworzyć drzwi do powrotu Nicoli Zalewskiego do składu. Jednak sytuacja wciąż pozostaje niepewna, a decyzje zapadną w najbliższych dniach. To właśnie nadchodzące treningi i ocena sztabu zadecydują o roli Polaka w zespole.

Kontrakt Zalewskiego obowiązuje tylko do końca tego sezonu, a klub wywiera na niego presję, by go przedłużył. Rzymski zespół chce jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość Polaka, zanim straci go na zasadzie wolnego transferu.