Nico Williams postawił ultimatum Barcelonie. Taki jest warunek transferu

Nico Williams postawił warunki FC Barcelonie

Nico Williams nieustannie budzi ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Skrzydłowy Athletiku Bilbao znalazł się na liście życzeń czołowych drużyn w Europie i bardzo możliwe, że w 2025 roku zmieni barwy klubowe.

W wyścigu o zakontraktowanie Nico Williamsa bierze udział m.in. FC Barcelona, która była bardzo blisko porozumienia z piłkarzem w ubiegłym roku. Jednak wówczas o braku powodzenia zadecydowała w głównej mierze niestabilna sytuacja finansowa Dumy Katalonii. W rezultacie Hiszpan został na sezon 2024/2025 w Bilbao.

Temat przenosin do Katalonii nie upadł i regularnie powraca w mediach. Według najnowszych doniesień Nico Williams chciałby trafić do FC Barcelony, ale jednocześnie stawia władzom Dumy Katalonii istotne warunki. Piłkarz chciałbym uniknąć przedłużającej się sagi transferowej i dlatego oczekuje otrzymania oferty już w pierwszych dniach letniego okna. Jeśli propozycja się nie pojawi, to Hiszpan najpewniej wybierze inny zespół.

W gronie zainteresowanych transferem Williamsa znajdują się także Liverpool oraz Bayern Monachium. Klauzula wykupu wynosi około 60 mln euro, a więc każdy duży klub raczej bez problemu poradzi sobie z takim wydatkiem.