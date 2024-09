Federico Proietti / Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Manchester United interesuje się Nico Williamsem

W ostatnim letnim okienku transferowym Nico Williams był poważnie łączony z przeprowadzką do Barcelony. Transakcja ostatecznie jednak nie doszła do skutku, a piłkarz kontynuuje swoją karierę w Athletiku Bilbao. Młodzieniec chciał zapewnienia od Blaugrany, że zostanie od razu zarejestrowany, czego zmagający się z problemami finansowymi klub nie mógł mu zagwarantować.

Niewykluczone, że temat przenosin 22-latka na Camp Nou wróci już następnego lata. Jak przekonuje hiszpański serwis “Fichajes.net”, Duma Katalonii wówczas będzie musiała liczyć się z dużo większą konkurencją. Do walki o podpis utalentowanego zawodnika ma bowiem przystąpić między innymi Manchester United, a wcześniej mówiło się również o takich ekipach jak Arsenal oraz Paris Saint-Germain.

Klauzula odstępnego w kontrakcie Nico Williamsa z Athletikiem Bilbao wynosi około 60 milionów euro. Umowa między stronami obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Bilans piłkarz na San Mames wygląda następująco – 129 meczów, 21 goli i 26 asyst. W ostatnim czasie w sprawie przyszłości skrzydłowego wypowiedział się jego brat, czyli Inaki.

– Nico nie żałuje swojej decyzji o pozostaniu w Kraju Basków. Mówi, że to najlepsza rzecz, jaka mogła mu się przytrafić. On jest bardzo szczęśliwy w Bilbao i mam nadzieję, że będziemy mogli grać razem tak długo, jak to możliwe – powiedział szesnastokrotny reprezentant Ghany, cytowany przez Fabrizio Romano w mediach społecznościowych.