Deco sporządził listę życzeń. Flick wybiera spośród czterech gwiazd

dpa picture alliance / Alamy, Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Deco i Hansi Flick

Gordon, Diaz, Doku i Kulusevski na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona plany dotyczące wzmocnień zespołu przełożyła z zimy na lato. Po zakończeniu sezonu można spodziewać się, że Duma Katalonii będzie aktywna na rynku transferowym. Już od dłuższego czasu mówi się o tym, że do drużyny ma trafić nowy skrzydłowy.

W tym celu Deco przygotował listę życzeń, na której znalazły się cztery nazwiska. Spośród nich Hansi Flick ma wskazać jednego piłkarza, na którym skupi się uwaga Katalończyków pod kątem letniego transferu. Media donoszą, że faworytem jest gwiazda Liverpoolu.

Zobacz również: Boniek: Pena za to zostałby w Polsce spalony na stosie

Z informacji portalu El Nacional wynika, że spośród wszystkich czterech zawodników jednym z nich jest Anthony Gordon. Anglik na co dzień występuje w Newcastle, gdzie stał się kluczowym zawodnikiem i świetnym partnerem dla Alexandra Isaka. Dodatkowo skrzydłowy ma dopiero 23 lata, a drzemiący w nim potencjał daje nadzieje, że wyrośnie na gracza klasy światowej.

Innym kandydatem ma być Jeremy Doku, czyli piłkarz Manchesteru City. Reprezentant Belgii już wcześniej był łączony z Blaugraną. W styczniu sugerowano, że Barcelona otrzymała możliwość sprowadzenia Doku, lecz ostatecznie wykluczyła taki transfer. Kolejny piłkarz na liście życzeń to Dejan Kulusevski, choć akurat kandydatura Szweda wydaje się najmniej rozważana przez zarząd klubu.

Który z piłkarzy byłby najlepszym wzmocnieniem Barcelony? Luis Diaz

Jeremy Doku

Dejan Kulusevski

Anthony Gordon Luis Diaz 69%

Jeremy Doku 9%

Dejan Kulusevski 8%

Anthony Gordon 14% 64+ Votes

Faworytem do wzmocnienia Barcelony ma być Luis Diaz, który także znalazł się na powyższej liście życzeń. W Katalonii wierzą, że Kolumbijczyk to ostatni brakujący element, aby stworzyć idealną formację ofensywną. Zachwycony piłkarzem jest przede wszystkim Hansi Flick. Natomiast sam transfer może być trudny do zrealizowania, bowiem Liverpool może zażądać bardzo dużej opłaty.