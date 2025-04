Nico Williams oddala się od Barcelony. Dwa kluby mogą aktywować klauzulę

Sportimage Ltd/Alamy Na zdjęciu: Nico Williams

Chelsea oraz Arsenal mogą aktywować klauzulę wykupu Nico Williamsa

Nico Williams to bez dwóch zdań jeden z najbardziej rozchwytywanych graczy w obecnej chwili w Europie. Bez cienia wątpliwości można przyjąć, że skrzydłowy rodem z Hiszpanii znajduje się na liście życzeń wszystkich czołowych zespołów. Szczególnie o jego pozyskanie zabiega FC Barcelona, Chelsea oraz Arsenal. Okazuje się jednak, że Duma Katalonii ten wyścig najprawdopodobniej przegra.

Według informacji przekazanych przez serwis “TodoFichajes”, zarówno Chelsea, jak i Arsenal mogą pokonać wszelkie oferty złożone przez Barcelonę za Nico Williamsa. Co więcej, oba te klubu z Londynu są skłonne aktywować klauzulę wykupu gracza Athletic Bilbao, która wynosi około 60 milionów euro. Tak więc to The Blues oraz Kanonierzy obecnie prowadzą w wyścigu o Hiszpana.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Nico Williams w tym sezonie rozegrał dla zespołu Athletic Bilbao 41 spotkań, w których zdobył 10 goli oraz zanotował siedem asyst. To liczby bardzo dobrze, ale w poprzedniej kampanii 22-latek notował jeszcze lepsze wyniki indywidualne oraz zespołowe, bowiem zdobył mistrzostwo Europy ze swoją reprezentacją podczas turnieju w Niemczech. Obecnie serwis “Transfermarkt” wycenia go na 70 milionów euro, a umowa gwiazdora wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku.

Zobacz także: Arsenal rozmawia z gwiazdą Bayernu! Kanonierzy chcą ubiec kluby z Arabii