Cel transferowy Barcelony chce przejść do… Realu Madryt

Nico Schlotterbeck, który jest głównym celem transferowym Barcelony, widziałby siebie w Realu Madryt - podaje stacja telewizyjna Sky Sports. Nie wiadomo, czy Królewscy powalczą o podpis niemieckiego stopera.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Nico Schlotterbeck widziałby siebie na Santiago Bernabeu

Nico Schlotterbeck jest jednym z najbardziej łakomych kąsków na rynku transferowym, ponieważ 26-letni stoper nie spieszy się z podpisaniem nowej umowy z Borussią Dortmund. Zawodnik ma pełną świadomość, że obserwują go najlepsze kluby ze Starego Kontynentu, a jego kontrakt obowiązuje jedynie do 30 czerwca 2027 roku.

Niewiele wskazuje na to, aby miał zostać przedłużony, co tylko potęguje spekulacje dotyczące przyszłości reprezentanta Niemiec. Z tego względu włodarze z Signal Iduna Park mogą zostać zmuszeni do rozważenia ofert za Schlotterbecka, bo trzymanie go na siłę i oddanie za darmo po wygaśnięciu umowy byłoby nieopłacalne.

W ostatnim czasie 23-krotny reprezentant Niemiec był głównie łączony z Barceloną, gdzie widziałby go Hansi Flick. Tymczasem, jak donosi stacja telewizyjna „Sky Sports”, sam zawodnik wolałby przeprowadzić się do Realu Madryt lub Bayernu Monachium, w których widzi dla siebie idealne miejsce do dalszego rozwoju.

22-krotny reprezentant Niemiec trafił do Borussii Dortmund w lipcu 2022 roku z Freiburga za 20 milionów euro. Od tamtego momentu rozegrał 138 meczów, zdobył 6 bramek i zanotował 18 asyst, stając się jednym z liderów defensywy ekipy Die Borussen.

Portal „Transfermarkt” wycenia mierzącego 191 centymetrów obrońcę na około 40 milionów euro, choć jego realna wartość może być zdecydowanie wyższa. Najbliższe miesiące pokażą, czy Borussia zdoła zatrzymać swojego kluczowego stopera, czy też Schlotterbeck zdecyduje się na przenosiny do wymarzonego klubu.