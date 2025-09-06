Chelsea rusza po diament Manchesteru City. Dojdzie do przechwytu?

Nico O'Reilly może zmienić klub wewnątrz Premier League. Jak podaje brytyjski serwis CaughtOffside.com, pomocnik Manchesteru City wzbudził bowiem zainteresowanie Chelsea. Enzo Maresca widziałby 20-letniego Anglika w składzie swojej drużyny.

Nico O’Reilly celem transferowym Chelsea

Chelsea była jednym z najbardziej aktywnych klubów podczas minionego letniego okna transferowego, wzmacniając swój skład między innymi Liamem Delapem, Jorrelem Hato, Joao Pedro, Facundo Buonanotte czy Alejandro Garnacho. Mimo tylu imponujących ruchów londyńscy włodarze nie zamierzają zwalniać tempa i wciąż bacznie obserwują rynek z myślą o przyszłości. Jak donosi Simon Phillips, na liście życzeń zwycięzców Klubowych Mistrzostw Świata 2025 znalazł się Nico O’Reilly – młody talent Manchesteru City – który coraz śmielej puka do podstawowego składu drużyny The Citizens.

20-letni pomocnik poczynił w ostatnich miesiącach wyraźne postępy, co zostało dostrzeżone przez samego Pepa Guardiolę. Hiszpański szkoleniowiec coraz częściej daje mu minuty w meczach pierwszego zespołu, a to pozwala O’Reilly’emu stopniowo oswajać się z futbolem na najwyższym poziomie. Dobra forma Anglika nie umknęła także na Stamford Bridge, gdzie działacze rozważają przeprowadzenie transferu na wzór tego z udziałem Cole’a Palmera. Przypomnijmy, że skrzydłowy również zamienił Manchester City na Chelsea. Transakcja opiewająca na 47 milionów euro odbyła się w 2023 roku.

Nico O’Reilly uchodzi za piłkarza o ogromnym potencjale, którego rozwój śledzą także niemiecki Bayer Leverkusen, francuski Olympique Lyon oraz angielskie Leeds United. Mierzący 193 centymetry pomocnik dopiero niedawno wkroczył do seniorskiej piłki, ale już zdążył pokazać próbkę swoich możliwości. W barwach pierwszej drużyny Manchesteru City rozegrał łącznie 23 mecze, w których strzelił 5 goli i zanotował 2 asysty. Z klubem z Etihad Stadium jest związany kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2028 roku. Obecną wartość rynkową niezwykle zdolnego młodzieńca szacuje się na 18 milionów euro.