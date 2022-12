PressFocus Na zdjęciu: N'Golo Kante

N’Golo Kante ciągle nie porozumiał się z Chelsea w sprawie przedłużenia kontraktu, który wygasa już 30 czerwca 2023 roku. Z tego faktu chce skorzystać Barcelona.

N’Golo Kante byłby jakościowym wzmocnieniem Barcelony

“Blaugrana” już zimą może dogadać się z Francuzem ws. letniego transferu

Obie strony podobno prowadzą rozmowy na ten temat

Kante zamieni Londyn na Barcelonę?

Zdaniem dziennikarzy katalońskiego “SPORT-u”, N’Golo Kante podczas najbliższego letniego okna transferowego może za darmo przenieść się z Chelsea do Barcelony. Co więcej, defensywny pomocnik ma być w stałym kontakcie z przedstawicielami hiszpańskiego klubu. 31-latek już zimą może oficjalnie dogadać się z “Barcą” w sprawie letnich przenosin.

Wszystko to wynika z faktu, iż kontrakt mistrza świata z 2018 roku z Chelsea kończy się po aktualnym sezonie. Na razie nie zanosi się na to, że 53-krotny reprezentant “Trójkolorowych” dojdzie do porozumienia z włodarzami “The Blues” ws. przedłużenia umowy. Francuz jest obecnie kontuzjowany, dlatego nie otrzymał powołania na mundial w Katarze.

Defensywny pomocnik przywdziewa koszulkę londyńskiej Chelsea od lipca 2016 roku, kiedy to przeprowadził się na Stamford Bridge za niespełna 36 milionów euro z Leiceser City, z którym sensacyjnie sięgnął po mistrzostwo Anglii w kampanii 2015/2016. Co ciekawe, 31-latek rok później obronił ten tytuł już w barwach Chelsea.

N’Golo Kante podczas trwającego sezonu rozegrał tylko 3 spotkania, a wiąże się to z problemami zdrowotnymi doświadczonego piłkarza. Jego wartość rynkowa jest szacowana przez fachowy portal “Transfermarkt” na 30 milionów euro.