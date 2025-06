Neymar lada moment powinien zmienić klub. Jak podaje La portera de Nunez gwiazdor odejdzie z Santosu i przeniesie się do Flamengo. Oznacza to, że zagra w Klubowych Mistrzostwach Świata.

Px Images / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar ma zostać piłkarzem Flamengo

Neymar po nieudanej przygodzie w Arabii Saudyjskiej zdecydował się wrócić do klubu, w którym rozpoczął karierę. Na początku 2025 roku związał się krótkoterminowym kontraktem z Santosem. Obecna umowa obowiązuje tylko do końca czerwca, a wszystko wskazuje na to, że nie zostanie przedłużona. Celem zawodnika jest oczywiście powrót do topowych lig w Europie, lecz na to szanse są małe.

W przeszłości pojawiały się sugestie, że o powrót Neymara zabiega Barcelona. Ostatecznie Duma Katalonii miała zrezygnować z tego pomysłu. Mimo rozmów na linii Pini Zahavi – Joan Laporta decydujące okazały się regularne problemy zdrowotne Brazylijczyka.

Okazuje się, że Neymar ma zostać w Brazylii, choć od nowego sezonu zmieni klub. Z informacji serwisu La portera de Nunez wynika, że następnym pracodawcą 33-latka będzie Flamengo. Tym samym reprezentant Brazylii będzie miał okazję, aby wystąpić w Klubowych Mistrzostwach Świata. Prestiżowy turniej odbędzie się na przełomie czerwca i lipca w Stanach Zjednoczonych.

Flamengo podczas KMŚ będzie rywalizowało w grupie z Chelsea, Esperance Tunis oraz Los Angeles FC. Trenerem zespołu jest były piłkarz znany z występów m.in. w Atletico Madryt – Filipe Luis Kasmirski. Z kolei w szatni spotkałby takich zawodników jak: Alex Sandro, Danilo, Allan czy Everton.

Neymar w trakcie pobytu w Santosie rozegrał 12 spotkań, zdobywając trzy gole i notując tyle samo asyst.