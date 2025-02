Neymar z nowym planem. Chce powrotu do europejskiego giganta

Neymar ma plan na powrót do Barcelony - podaje El Nacional. Brazylijczyk chce odzyskać formę w Santosie, by spróbować powrócić do stolicy Katalonii.

Neymar nadal wierzy w powrót do Barcelony

Neymar wciąż marzy o powrocie do FC Barcelony. Po nieudanej przygodzie w Al-Hilal, Brazylijczyk zdecydował się na powrót do Santosu. To klub, w którym rozpoczęła się jego kariera. Jednak gwiazdor chce wykorzystać najbliższe sześć miesięcy w Brazylii, by udowodnić, że nadal prezentuje wystarczający poziom na grę w Europie. Jego głównym celem jest powrót do Barcelony.

32-letni napastnik już w grudniu kontaktował się z klubem, ale spotkał się z odmową. Powodem był jego długi okres bez gry oraz stan fizyczny po kontuzjach, którymi się zmagał. Klub nie chciał podejmować ryzyka. Neymar musi więc udowodnić, że wciąż jest piłkarzem na najwyższym poziomie i przekonać Barcelonę, że jego powrót to realna opcja.

Gra w Santosie będzie dla niego testem, który pokaże, czy nadal może konkurować na najwyższym poziomie. Brazylijska liga nie jest tak wymagająca jak europejskie rozgrywki, ale nadal oferuje wysoki poziom rywalizacji.

Z jego otoczenia dochodzą sygnały, że Neymar jest w pełni skupiony na powrocie do formy i uniknięciu kolejnych urazów. Jednak po niemal rocznej przerwie od gry, wielu ekspertów zastanawia się, czy uda mu się odzyskać dawną formę.

Władze Barcelony nie są przekonane do powrotu Brazylijczyka. Mimo to nie traci on nadziei. Aby jednak jego plan się powiódł, musi w najbliższych miesiącach w Brazylii udowodnić, że nadal jest piłkarzem światowej klasy i że jego powrót nie byłby ryzykowną decyzją dla Blaugrany.

