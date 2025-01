Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar podjął decyzję, że nie przedłuży swojego kontraktu z Al Hilal, do którego trafił latem 2023 roku po opuszczeniu Paris Saint-Germain. Brazylijski napastnik, który wciąż jest uważany za jedną z największych gwiazd światowego futbolu, jest łączony z kilkoma znanymi klubami, które zamierzają pozyskać go w nadchodzącym letnim okienku transferowym. 32-latkowi po sezonie wygasza kontrakt i będzie mógł dołączyć do dowolnego zespołu jako wolny agent.

Jednym z głównych kandydatów jest Inter Miami. Klub MLS chciałby przywrócić legendarne trio z Barcelony MSN składające się z Neymara, Lionela Messiego i Luisa Suareza. Amerykański zespół, w którym gra także inny zawodnik Blaugrany Jordi Alba uważa, że Neymar wzmocniłby ich ofensywę.

Z kolei Santos to klub, w którym Neymar rozpoczynał swoją zawodową karierę. Brazylijski zespół chciałby sprowadzić go z powrotem do siebie. Jednak wysokie wymagania finansowe zawodnika mogą okazać się zbyt dużą przeszkodą.

W Brazylii jest jeszcze inny klub, który myśli o sprowadzeniu Neymara. Chodzi o Flamengo, które wyrasta na kolejnego kandydata. Dzięki swojej dobrej sytuacji finansowej klub z Rio de Janeiro jest w stanie spełnić wymagania dotyczące wynagrodzenia 32-latka. Oprócz tego, że mógłby wrócić to swojej ojczyzny, to zagrałby w jednym z czołowych zespołów brazylijskiej Serie A.

