James Rodriguez znalazł nowy klub. Sensacyjny kierunek

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: James Rodriguez

James Rodriguez przeniesie się do Meksyku

James Rodriguez, który latem dołączył do Rayo Vallecano, postanowił rozwiązać kontrakt. Brak minut na boisku i marginalna rola w zespole prowadzonym przez Inigo Pereza skłoniły go do poszukiwania nowych możliwości. Wszystko wskazuje na to, że jego następnym klubem będzie Club Leon z meksykańskiej Liga MX, który podobno już sfinalizował transfer.

33-letni były zawodnik Realu Madryt w tym sezonie zagrał tylko 205 minut w siedmiu meczach, notując jedną asystę w Pucharze Króla. Wyniki te zdecydowanie nie spełniły oczekiwań związanych z jego transferem, co ostatecznie doprowadziło do decyzji o rozwiązaniu umowy.

Początkowo wydawało się, że Kolumbijski rozgrywający trafi do Boca Juniors, jednak to meksykański klub zdołał przekonać Kolumbijczyka do siebie.

Według doniesień meksykańskich mediów Rodriguez ma przybyć do kraju w najbliższych dniach. Transfer ten będzie dużym wzmocnieniem dla Leonu, który chce wzmocnić swoją drużynę zawodnikiem o międzynarodowej renomie.

Czy James Rodriguez odniesie sukces w Meksyku? Tak

Nie Tak

Nie 0 Votes

Dla Jamesa to kolejna szansa, aby udowodnić swój talent i ponownie stać się kluczowym zawodnikiem tak jak w reprezentacji Kolumbii. W trakcie swojej kariery występował w wielu dużych klubach. Oprócz Realu Madryt grał także w m.in. Bayernie Monachium i Monaco.

Czytaj dalej: Liverpool straci doświadczonego zawodnika? Ligowy rywal ma złożyć ofertę