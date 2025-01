Gdzie zagra Neymar? Romano uchylił rąbka tajemnicy

LaPresse / Alamy, Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Neymar i Fabrizio Romano

Bardziej prawdopodobny wydaje się transfer do Chicago – mówi Romano

Neymar zbliża się do końca kontraktu z obecnym klubem, czyli Al-Hilal. Brazylijczyk z powodów zdrowotnych nie miał większego wpływu na sukcesy osiągane przez zespół Jorge Jesusa. Ze względu na zerwane więzadła krzyżowe stracił ponad rok, a niedawno ponownie doznał kontuzji. Wszystko wskazuje na to, że niebawem powinien rozpocząć nowy rozdział w piłkarskiej karierze.

Od pewnego czasu w mediach łączy się Neymara z powrotem do Santosu lub przeprowadzką do USA. W lidze MLS o sprowadzeniu byłej gwiazdy PSG czy FC Barcelony marzy Chicago Fire. Fabrizio Romano w programie “Okno Transferowe” na kanale Meczyki.pl zdradził, który zespół ma większe szanse na pozyskanie piłkarza. Dziennikarz sugeruje, że bardziej prawdopodobna opcja to klub z Chicago.

– Brazylijczyk jest chętny na powrót do Santosu. Klub pracuje nad transferem, ale wszystko zależy od Al-Hilal. Na ten moment Saudyjczycy mówią “nie”. Bardziej prawdopodobny wydaje się transfer do Chicago Fire – powiedział Fabrizio Romano na kanale Meczyki.pl.

Neymar podczas pobytu w Arabii Saudyjskiej rozegrał zaledwie 7 spotkań w barwach Al-Hilal. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował trzy asysty. Jeśli reprezentant Brazylii zostanie w Saudi Pro League do końca sezonu, to nie będzie mógł grać w lidze. Obecny pracodawca nie zgłosił go do rozgrywek ligowych. 32-latek może zatem wyjść na boisko jedynie w azjatyckiej Lidze Mistrzów.