Neymar o ponownej grze z Messim i Suarezem. Wymowne słowa

Neymar od dawna jest łączony z przeprowadzką do Interu Miami, gdzie ponownie spotkałby się z Leo Messim oraz Luisem Suarezem, których zna ze wspólnej gry w Barcelonie. Brazylijczyk zabrał głos w tej sprawie podczas rozmowy ze stacją CNN.

Aflo Co. Ltd. / Alamy Na zdjęciu: Luis Suarez, Leo Messi i Neymar

Neymar: Wskrzeszenie MSN? To byłoby niesamowite

Neymar od połowy 2023 roku jest piłkarzem saudyjskiego klubu, Al-Hilal. Dotychczasowy pobyt 32-letniego skrzydłowego w Arabii nie jest jednak udany, ponieważ zawodnik opuścił większość spotkań z powodu kontuzji. W mediach spekuluje się na temat przyszłości 128-krotnego reprezentanta Brazylii, w przypadku którego mówi się o dwóch scenariuszach – powrót do macierzystego Santosu lub transfer do MLS, a konkretniej do Interu Miami.

W ostatnim czasie gwiazdor udzielił obszernego wywiadu stacji telewizyjnej “CNN”, podczas którego został zapytany o ewentualną przeprowadzkę na Florydę, gdzie 32-latek po raz drugi dzieliłby szatnię z Leo Messim oraz Luisem Suarezem. – Ponowne spotkanie z Messim i Suarezem byłoby niesamowite! Oni są moimi przyjaciółmi, wciąż ze sobą rozmawiamy. Byłoby ciekawie wskrzesić trio MSN. Jestem szczęśliwy w Al-Hilal, ale w piłce nożnej nigdy nic nie wiadomo – powiedział Brazylijczyk, cytowany przez Fabrizio Romano.

Przypomnijmy, że wymienieni zawodnicy wspólnie grali w Barcelonie, doprowadzając ekipę Dumy Katalonii do największych sukcesów. Ponadto Neymar znowu zetknąłby się z Jordim Albą oraz Sergio Busquetsem, którzy również przywdziewają koszulkę Interu Miami. Kontrakt etatowego reprezentanta Brazylii z aktualnym pracodawcą obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku, więc teoretycznie słynny piłkarz może rozstać się z Al-Hilal już podczas najbliższego letniego okna transferowego i wówczas za darmo dołączyć do zespołu z MLS.