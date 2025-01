PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Alejandro Balde i Luis Enrique

Alejandro Balde dostępny za 55 mln euro

Wiele wskazuje na to, że Nuno Mendes nie będzie kontynuował swojej kariery w Paris Saint-Germain. Kontrakt lewego obrońcy z PSG obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku, a 22-latek nie wyraża zainteresowania podpisaniem nowej umowy. Dlatego boczny defensor najprawdopodobniej zostanie wystawiony na listę transferową. Faworytem do pozyskania 33-krotnego reprezentanta Portugalii jest Manchester United, gdzie widziałby go trener drużyny Czerwonych Diabłów – Ruben Amorim.

Tymczasem Paris Saint-Germain rozpoczęło poszukiwania następcy Nuno Mendesa. Od kilku dni z przeprowadzką na Parc des Princes jest łączony wahadłowy Barcelony, Alejandro Balde. Francuski gigant podobno bacznie monitoruje sytuację 21-letniego Hiszpana, z którym chciałby współpracować Luis Enrique. Nowe informacje w sprawie wychowanka La Masii ujawnił hiszpański serwis “El Nacional”, według którego działacze Barcy wycenili już swojego piłkarza.

Żeby sprowadzić siedmiokrotnego reprezentanta Hiszpanii trzeba wyłożyć na stół minimum 55 milionów euro. Zatem wygląda na to, że włodarze Blaugrany nie wykluczają spieniężenia karty zawodniczej obrońcy, jeśli na stole pojawi się satysfakcjonująca oferta. W przypadku Dumy Katalonii taki zarobek byłby na wagę złota, z uwagi na problemy finansowe hiszpańskiego klubu. Podczas trwającego sezonu Alejandro Balde rozegrał 22 mecze, w których zaliczył 4 asysty.