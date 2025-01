LaPresse/Alamy Na zdjęciu: Neymar

Neymar na wylocie z Al-Hilal, mocne słowa trenera

Neymar od przynajmniej kilku miesięcy, a już z pewnością od kilku tygodni jest bardzo intensywnie łączony z odejściem z Arabii Saudyjskiej. Brazylijczyk w barwach Al-Hilal kompletnie zawiódł i jego przygoda na Półwyspie Arabskim była jednym wielkim rozczarowaniem. Wystarczy powiedzieć, że były gracz Barcelony w tym sezonie rozegrał raptem 42 minuty dla Al-Hilal, a w sumie ma dla tego zespołu tylko siedem spotkań.

Dlatego też 32-latek łączony jest z nowymi klubami. Ostatnio pojawiły się informacje o możliwym transferze do MLS, a konkretnie co Chicago Fire, o czym więcej pisaliśmy TUTAJ. Teraz z kolei dziennikarze “FootMercato” przekazali zaskakujące informacje prosto z Arabii Saudyjskiej. Neymar nie zostanie bowiem zarejestrowany w rozgrywkach Saudi Pro League w rundzie wiosennej. Tym samym wydaje się, że nie ma on już przyszłości w klubie.

Potwierdzają to także słowa Jorge Jesusa, który w dosadnych słowach komentuje dla “FootMercato” obecną formą Neymara i wspomnianą decyzję.

– Powodem jest to, że nie może już grać na tym poziomie, do którego jesteśmy przyzwyczajeni – stwierdził doświadczony szkoleniowiec.

Neymar obecnie wyceniany jest przez serwis “Transfermarkt” na 15 milionów euro. Jego umowa z Al-Hilal wygasa wraz z końcem czerwca 2025 roku.

