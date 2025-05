Neymar może dołączyć do Barcelony? Hansi Flick zabrał stanowisko

Neymar w ostatnich tygodniach ponownie był łączony z możliwym powrotem do Barcelony. Jak informuje Fichajes.net, Hansi Flick nie rozważa transferu brazylijskiego gwiazdora do stolicy Katalonii,

Hansi Flick nie chce Neymara

Neymar opuścił Barcelonę latem 2017 roku, przechodząc do Paris Saint-Germain za 222 milionów euro. Spekulacje na temat możliwego powrotu Brazylijczyka do stolicy Katalonii pojawiają się regularnie w niemal każdym okienku transferowym. Gwiazdor nieustannie wzbudza emocje wśród kibiców Blaugrany, marzących o ponownym zobaczeniu 33-latka na Camp Nou.

Na początku tego roku, gdy Neymar postanowił zakończyć swoją przygodę z ligą saudyjską i rozwiązał kontrakt z Al-Hilal, ponownie pojawiły się plotki o potencjalnym powrocie do Barcelony. Mimo medialnych plotek, do transferu nie doszło. Piłkarz ostatecznie wrócił do, Santosu, w którym rozpoczął profesjonalną karierę.



Najnowsze informacje z otoczenia katalońskiego klubu studzą nadzieje. Według portalu Fichajes.net, Hansi Flick nie jest zainteresowany sprowadzeniem Neymara. Niemiecki szkoleniowiec ma jasno określoną wizję budowy zespołu opartego na intensywności, młodości i dyscyplinie taktycznej. W jego filozofii nie ma miejsca na zawodników o profilu Neymara, zwłaszcza biorąc pod uwagę jego wiek oraz poważne problemy zdrowotne.

Na ten moment jednak wszystko wskazuje na to, że wielki powrót Neymara na Camp Nou pozostanie jedynie marzeniem i to nie tylko dla kibiców, ale również samego piłkarza. 128-krotny reprezentant Brazylii rozegrał w bieżącym sezonie zaledwie 11 meczów i strzelił trzy gole.