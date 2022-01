Pressfocus Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Newcastle ponownie sięgnęło głęboko do portfela i ogłosiło trzeci transfer. Zawodnikiem tego klubu został Bruno Guimaraes.

Bruno Guimaraes oficjalnie został zawodnikiem Newcastle

Brazylijczyk opuścił Lyon za 50 milionów euro łącznie z bonusami

Piłkarz ten podpisał umowę do 30 czerwca 2026 roku

Szał transferowy Newcastle trwa

Jeżeli spojrzymy w tabelę Premier League, Newcastle wciąż znajduje się w strefie spadkowej. Po transferach, których dokonały Sroki, nikt chyba nie ma wątpliwości, że zagrożenie degradacji z elity spadło do kilku procent.

Newcastle tej zimy zakontraktowało trzech zawodników. Najpierw Sroki wzmocnił Kieran Trippier. Później do zespołu dołączył Chris Wood. Teraz do tego grona dołączył Bruno Guimaraes. Brazylijczyk łączony był z przenosinami do Arsenalu, lecz ostatecznie trafił na St. James’ Park.

Koszt sprowadzenia 24-letniego zawodnika, który ostatnio reprezentował Olympique Lyon, to aż 50 milionów euro wraz z bonusami. Były klub Brazylijczyka otrzyma 20% od kolejnego transferu. Z kolei zawodnik podpisał kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku.

– Bruno jest niezwykle ekscytującym talentem. Był jednym z naszych głównych celów, więc cieszę się, że możemy go pozyskać. Wzmacnia on grupę natychmiast gotową na nadchodzące wyzwanie – powiedział Eddie Howe.

– Był jednym z wyróżniających się zawodników we Francji. Jest reprezentantem Brazylii, więc nie mam wątpliwości, że nasi kibice będą naprawdę cieszyć się jego oglądaniem. Nie możemy się doczekać powitania go w klubie po powrocie z międzynarodowej służby – dodał szkoleniowiec Newcastle.

