MatchDay Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Newcastle United chce pozyskać Jarroda Bowena

Newcastle United z pewnością ma mieszane uczucia po pierwszej części sezonu Premier League. Podopieczni Eddiego Howe’a co prawda zajmują odległe 11. miejsce w tabeli, ale ich stratą do trzeciego Nottingham Forest wynosi zaledwie trzy punkty. „Sroki” mają ogromne ambicje, przez co zaczynają już myśleć nad wzmocnieniami, które pozwolą im wrócić do Ligi Mistrzów.

Nowe bardzo ciekawe informacje z obozu Newcastle United przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Newcastle United planuje wkrótce przeprowadzić wielki hit transferowy wewnątrz Premier League. Na celowniku zespołu z St. James’s Park znalazł się Jarrod Bowen, który obecnie reprezentuje barwy West Hamu United. „Sroki” chcą zintensyfikować prace mające na celu sprowadzenie reprezentanta Anglii.

Przyjście Jarroda Bowena jednak będzie się wiązało z ogromnym wydatkiem dla Newcastle United. Brytyjski serwis donosi, że West Ham United wycenia swoją gwiazdę na 100 milionów funtów. „Sroki” zatem będą musiały pobić swój rekord transferowy, aby przekonać „Młoty” do zaakceptowania oferty za reprezentanta Anglii.

W obecnym sezonie Jarrod Bowen jest prawdopodobnie najjaśniejszą postacią w zespole West Hamu United. 27-latek rozegrał 12 spotkań, w tym czasie gromadząc na swoim koncie cztery trafienia oraz dwie asysty.