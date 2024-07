PA Images / Alamy Na zdjęciu: Kieran Trippier i Alexander Isak

Kieran Trippier odejdzie z Newcastle United? To możliwe

Kieran Trippier w ostatnim zimowym okienku transferowym mógł przejść z Newcastle United do Bayernu Monachium. Sroki wówczas nie zgodziły się jednak na przenosiny 33-letniego prawego obrońcy do niemieckiego klubu. Co ciekawe, włodarze The Magpies obecnie mają zupełnie inne podejście co do ewentualnej sprzedaży bocznego defensora.

Jak podaje Ekrem Konur w mediach społecznościowych, Newcastle United rozważy oferty za swojego zawodnika i jest gotowe dać mu pozwolenie na opuszczenie St James’ Park. Ma to związek z kończącym się 30 czerwca 2025 roku kontraktem Kierana Trippiera. Angielski zespół nie chce bowiem stracić piłkarza za darmo, gdy wygaśnie jego umowa.

W tym momencie nie wiadomo, gdzie mógłby przeprowadzić się 54-krotny reprezentant Synów Albionu. Wydaje się, że temat przenosin angielskiego wahadłowego na Allianz Arenę nie jest już aktualny, ponieważ Bawarczycy sięgnęli po Sachę Boeya. Kieran Trippier na pewno może jednak liczyć na propozycje od innych klubów Premier League.

Prawy obrońca z powodzeniem występuje w barwach zespołu popularnych Srok od stycznia 2022 roku, gdy trafił do ekipy The Magpies za 14 milionów euro z Atletico Madryt. Bardzo doświadczony 33-latek w swoim piłkarskim CV posiada jeszcze m.in. Tottenham Hotspur, Burnley oraz Barnsley. Karierę zaczynał natomiast w akademii Manchesteru City.