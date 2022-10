fot. PressFocus Na zdjęciu: Luke Shaw

Newcastle United chce wzmocnić lewą stronę defensywy i ze szczególną uwagą obserwuje sytuację Luke’a Shawa. Jego kontrakt z Manchesterem United wygasa 30 czerwca 2023 roku, a “Sroki” chcą nawiązać z nim współpracę.

Luke Shaw stracił miejsce w składzie Czerwonych Diabłów na rzecz Tyrella Malacii

Kontrakt Anglika z Manchesterem United wygasa 30 czerwca 2023 roku

Newcastle United chce zaproponować mu korzystne warunki współpracy

Newcastle United celuje w jakość na bokach obrony

Po przejęciu przez fundusz z Arabii Saudyjskiej Newcastle United przedstawia ambitne plany nawiązania walki z ligową czołówką. Konieczne są do tego odpowiednie i jakościowe transfery, więc “Sroki” konsekwentnie wzmacniają skład i budują konkurencyjny zespół. Na początku 2022 roku do drużyny trafił Kieran Trippier, co traktowane było jako hit transferowy. Teraz włodarze zamierzają wzmocnić lewą stronę defensywy kolejnym reprezentantem Anglii.

Na liście życzeń Newcastle United znalazł się Luke Shaw. Jego sytuacja w Manchesterze United jest analizowana ze szczególną uwagą. Pojawiła się spora szansa, bowiem w ostatnich tygodniach stracił on miejsce w wyjściowej jedenastce na rzecz Tyrella Malacii. Menedżer Erik ten Hag jest przekonany do nowego nabytku, co stawia przyszłość 27-latka pod znakiem zapytania.

Kontrakt Shawa z Czerwonymi Diabłami obowiązuje do 30 czerwca 2023 roku. Biorąc pod uwagę sytuację w zespole, może on nie chcieć kontynuować swojej kariery na Old Trafford. Na takie rozwiązanie liczą właśnie “Sroki”, które zamierzają zaproponować mu korzystne warunki współpracy.

Nie ulega wątpliwościom, że możliwość pozyskania 23-krotnego reprezentanta Anglii byłaby olbrzymim wzmocnieniem drużyny. Obecnie na lewej stronie defensywy w Newcastle gra Matt Targett, a jego zmiennikiem jest Dan Burn.

Na poziomie Premier League Shaw rozegrał 211 spotkań. W swoim dorobku ma dwa trafienia oraz siedemnaście asyst.

Zobacz również: Ronaldo narzeka na taktykę ten Haga. Domaga się zmiany