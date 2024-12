fot. MARTIN DALTON / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Alexander Isak znajduje się wciąż na celowniku Arsenalu

Arsenal w tym sezonie rywalizuje jak na razie z Liverpoolem o mistrzostwo Premier League. Jednocześnie władze klubu koncentrują się nie tylko na tym, co tu i teraz, ale penetrują rynek w kontekście wzmocnień do ataku. Wieści w sprawie przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że londyńczycy wciąż marzą o pozyskaniu Alexandra Isaka. 25-letni gracz udowodnił już w lidze angielskiej, że jest graczem o dużej jakości. Nie sprawia mu na dodatek kłopotu zdobywanie bramek. Arsenal widzi jednocześnie w zawodniku idealnego piłkarza, mogącego wzmocnić siłę ofensywną drużyną.

W każdym razie aktualny klub piłkarza Newcastle United jest świadomy potencjału gracza i nie zamierza się nim łatwo rozstawać. Co prawda klub z St. James Park nie zarzeka się, że nie da zielonego światła na transfer. Uzależnia to jednak od tego, jaką sumę zaproponują Kanonierzy.

Arsenal jest podobno gotowy zaoferować za reprezentanta Szwecji mniej więcej 135 milionów euro. Jeśli to byłoby prawdą, byłaby to jednak z największych kwot wydanych przez klub z Emirates Stadium na nowego gracza. W tym sezonie Isak wystąpił jak na razie w 13 meczach. Zdobyła w nich pięć bramek i zaliczył też dwa kluczowe podania. Aktualna umowa piłkarza ze Srokami obowiązuje do końca czerwca 2028 roku.

