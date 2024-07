Manchester City może ruszyć po Bruno Guimaraesa, jeśli Kevin De Bruyne zdecyduje się na przeprowadzkę do Arabii Saudyjskiej - podaje Ekrem Konur w mediach społecznościowych.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Bruno Guimaraes

Bruno Guimaraes znowu łączony z Manchesterem City

W sprawie przyszłości Kevina De Bruyne pojawiają się sprzeczne informacje. Jedne źródła sugerują, że belgijski gwiazdor ustalił warunki indywidualnego kontraktu z saudyjskim Al-Ittihad.

Inne natomiast twierdzą, że między stronami nawet nie są prowadzone rozmowy i doświadczony 33-latek tym samym nie przeprowadzi się z Manchesteru City do Arabii Saudyjskiej.

Gdyby kapitan reprezentacji Belgii ostatecznie zdecydował się na przenosiny na Bliski Wschód, to na Etihad Stadium wróci temat transferu Bruno Guimaraesa – dowiedział się Ekrem Konur. Czołowy zawodnik Newcastle United jest łączony z drużyną Obywateli już od kilku miesięcy, a ewentualne odejście Kevina De Bruyne na Półwysep Arabski mogłoby tylko przyspieszyć negocjacje.

Mistrz Anglii musiałby przecież sprowadzić następcę swojej gwiazdy, a reprezentant Brazylii wydaje się bardzo ciekawym kandydatem na wzmocnienie linii środkowej zespołu The Citizens.

W tym przypadku Manchester City byłby zmuszony sięgnąć głęboko do kieszeni. Taki transfer wiązałby się bowiem z wydaniem kwoty rzędu 100 milionów euro. Umowa Bruno Guimaraesa ze Srokami obowiązuje do 30 czerwca 2028 roku, a jego wartość rynkowa to 85 milionów euro.