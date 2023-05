Ferran Torres znalazł się na celowniku Newcastle United. Sroki szukają wzmocnień po awansie do Ligi Mistrzów, a Hiszpan jest od wielu tygodni łączony z odejściem z FC Barcelony.

IMAGO / Sergio Ruiz Na zdjęciu: Ferran Torres

Torres znalazł się na celowniku Newcastle

Napastnik nie zdobył uznania w oczach Xaviego

Sroki szukają wzmocnień po awansie do Ligi Mistrzów

Newcastle zbroi się przed nowym sezonem

Newcastle United po wielu latach przerwy znów wywalczyło awans do Ligi Mistrzów. Sroki mają teraz kilka tygodni, aby wzmocnić skład przez rozpoczęciem kolejnego sezonu. Z ekipą z St. James’ Park łączonych jest wiele gwiazd.

Jednym z zawodników, którzy mogą trafić do Newcastle jest Ferran Torres. Napastnik trafił do Barcelony rok temu z Manchesteru City za 55 mln euro, ale podczas swojego pobytu na Camp Nou nie zdołał przekonać do siebie Xaviego Hernandeza.

Newcastle United jest zainteresowane podpisaniem umowy z Torresem jako możliwym następcą Allana Saint-Maximina, którego przyszłość w klubie pozostaje niepewna. Mówi się, że Torres może kosztować Sroki 35 mln euro.

Zobacz również: PSG wróci po gwiazdę Barcelony, by zadowolić Mbappe