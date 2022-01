Pressfocus Na zdjęciu: Ousmane Dembele

Jak przekazał kataloński Sport, FC Barcelona przystąpiła do negocjacji z Newcastle w ramach sprzedaży Ousmane Dembele. O tym, że Francuz został zaoferowany Srokom mówiło się już wcześniej. Jednak dopiero teraz obie ekipy nawiązały kontakt i lada moment może dojść do przenosin 24-latka na St. James’ Park.

Ousmane Dembele został skreślony w FC Barcelonie

Piłkarza zaoferowano dwóm klubom z Premier League

Newcastle jest zdeterminowane, aby podpisać Francuza, więc właśnie rozpoczęło negocjację z Barcą

Coraz bliżej końca sagi z transferem Ousmane Dembele

Ousmane Dembele rozwścieczył działaczy FC Barcelony. Francuz oczekiwał pięcioletniego kontraktu z finalnym zarobkiem rzędu 130 mln euro netto. Xavi uznał, że nie potrzebuje w zespole piłkarza, dla którego ważniejsze są pieniądze niż klub. Przez obecną sytuację finansową Dumy Katalonii, podpisanie tak lukratywnej umowy wiązałoby się ze sporym ryzykiem.

Dlatego 24-latek został zaoferowany dwóm ekipom z Premier League za jedyne 20 mln euro. Oferta dotarła do Man Utd i Newcastle. Sroki odpowiedziały na nią błyskawicznie i bez chwili namysłu przystąpiły do negocjacji.

Barcelona i Newcastle United nawiązali kontakty odnośnie transferu Dembele jeszcze w tym miesiącu. Chcą przekonać piłkarza by już w styczniu zmienił klub nie czekając do lata. [Sport] pic.twitter.com/E5CXEwaMDQ — BarcaInfo (@_BarcaInfo) January 18, 2022

Według katalońskiego Sport, obie strony zasiadły do rozmów i wkrótce może dojść do kolejnego głośnego transferu w angielskiej ekstraklasie. Na korzyść operacji działa nieograniczony limit płac Newcastle. Saudyjczycy powoli się rozkręcają na europejskim rynku, ale dobicie targu z Blaugraną, byłoby niewątpliwie początkiem wielkiej rewolucji.

Eddie Howe kompletuje kadrę na dalszą część sezonu. Na ten moment sytuacja wciąż nie jest kolorowa, ponieważ Sroki mają na koncie tylko zwycięstwo, stąd potrzebne są punkty, żeby wywalczyć utrzymanie.

Jak dotąd chętnych na wykup Osumane Demebele było niewielu. To ze względu na złe nawyki zawodnika i lekceważący stosunek do treningów. Do tego 24-latek w FC Barcelonie pauzował 14 razy z powodu kontuzji. Z kolei od jesieni wystąpił w 11 spotkaniach, notując w nich gola i dwie asysty.

