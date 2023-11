Newcastle United może dołączyć do wyścigu o podpis Jeana-Claira Todibo, którego od jakiegoś czasu obserwuje Manchester United - przekazuje brytyjski dziennik The Mirror.

Źródło: The Mirror

IMAGO / Neal Simpson Na zdjęciu: Jean-Clair Todibo

Jean-Clair Todibo wyróżnia się w lidze francuskiej

To wzbudza zainteresowanie kilku gigantów Premier League

Wśród nich są m.in. Newcastle United, Chelsea czy Manchester United

Jean-Clair Todibo celem transferowym Newcastle United

Jean-Clair Todibo od dłuższego czasu jest łączony z przeprowadzką do Manchesteru United, który chce wzmocnić linię obrony. Czerwone Diabły muszą jednak liczyć się z konkurencją w postaci Chelsea oraz Newcastle United – donosi brytyjski dziennik “The Mirror”.

Zespół z Old Trafford ma jednak przewagę, gdyż Sir Jim Ratcliffe jest współwłaścicielem Nicei, gdzie na co dzień występuje francuski defensor. 71-letni miliarder wkrótce ma nabyć udziały w Manchesterze United, co przemawia na korzyść Czerwonych Diabłów w walce o podpis Jeana-Claira Todibo.

Klub z Lazurowego Wybrzeża wycenia swoją gwiazdę na 40 milionów funtów, z czego 20% powędruje na konto byłej drużyny reprezentanta Francji – Barcelony.