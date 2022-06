PressFocus Na zdjęciu: Thorgan Hazard

Newcastle United jest zainteresowane pozyskaniem pomocnika Borussii Dortmund Thorgana Hazarda. Niemiecki klub jest gotowy na rozstanie z reprezentantem Belgii pod warunkiem spełnienia ich oczekiwań finansowych. Te nie są jednak wygórowane.

Thorgan Hazard jest poważnym kandydatem do wzmocnienia Newcastle United

Borussia Dortmund oczekuje za swojego piłkarza 15 milionów euro

Hazard jest związany z Borussią jeszcze dwuletnim kontraktem

Hazard na celowniku Newcastle

Thorgan Hazard inkasując siedem milionów euro rocznie, jest jednym z najlepiej zarabiających zawodników Borussii Dortmund. Nie ma jednak wątpliwości, że przenosząc się do Premier League, mógłby liczyć na znaczącą podwyżkę. Newcastle United, po przejęciu klubu przez saudyjskie konsorcjum, na którego czela stoi książę Mohammmed bin Salman, uważane jest za jeden z najbogatszych klubów na świecie i nie będzie miało żadnych problemów z zaspokojeniem oczekiwań Belga.

Gra w Premier League i wyższe wynagrodzenie to niewątpliwie bardzo kusząca opcja dla 29-letniego zawodnika. Innym argumentem przemawiającym się jego odejście, z Borussii Dortmund jest również fakt, że trener zespołu Edin Terzić nie jest do końca do niego przekonany.

Jak informuje Bild, Borussia Dortmund jest gotowa na rozstanie z pomocnikiem, którego obowiązuje jeszcze dwuletnia umowa. Klub z Signal Iduna Park oczekuje za Hazarda 15 milionów euro, czyli kwotę, z wyłożeniem której Newcastle nie będzie miało żadnego problemu.

Thorgan Hazard do klubu z Dortmundu trafił latem 2019 roku za ponad 25 milionów euro z Borussii M’gladbach. W barwach Borussii rozegrał łącznie 98 spotkań, zdobywając 15 bramek i dokładając do tego 20 asyst.

