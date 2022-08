PressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Jeżeli transfer Arkadiusza Milika do Juventusu dojdzie do skutku, na zastrzyk gotówki z tego tytułu będzie mogło również liczyć Napoli. Były klub reprezentanta Polski zagwarantował sobie bowiem pokaźny procent od jego kolejnego transferu.

Wszystko wskazuje na to, że Arkadiusz Milik ponownie zagra w Serie A

Reprezentant Polski jest bliski przejścia do z Marsylii do Juventusu

Były klub Polaka – Napoli – otrzyma z tego tytułu 30 procent od kwoty transferu

Milik bliski przejścia do Juventusu

Według medialnych doniesień, Arkadiusz Milik jest o krok od przenosin do turyńskiego giganta. Juventus doszedł już do porozumienia z Marsylią w sprawie warunków transakcji. Ta zakłada przenosiny Polaka na Allianz Stadium na zasadzie wypożyczenia za 2 miliony euro z opcją definitywnego transferu za kolejne 8 milionów euro. Stara Dama musi dojść jeszcze do porozumienia z Milikiem, ale nie powinno to stanowić najmniejszego problemu.

Milik już w 2020 roku był bliski przenosin do Juventusu, ale ostatecznie weto postawiło Napoli, które nie zamierzało oddawać Polaka do swojego ligowego rywala, choć jego kontrakt obowiązywał tylko przez rok. 28-letni napastnik został na pół roku odsunięty od drużyny, a w styczniu 2021 wytransferowany do Marsylii.

Jak informuje La Gazzetta dello Sport, prezydent Napoli Aurelio De Laurentiis negocjując z Marsylią chciał w umowie zawrzeć zapis uniemożliwiający francuskiemu klubowi sprzedaż Milika do innego włoskiego klubu w przyszłości. Ostatecznie jednak zgodził na otrzymanie 30% z kolejnego transferu Polaka.

Tym samym Napoli będzie mogło liczyć na ponad 3 miliony euro, jeżeli Milik dołączy do Juventusu, a ten po okresie wypożyczenia zdecyduje się na jego wykup.

Milik na boiskach Serie A rozegrał do tej pory 93 spotkania, zdobywając 38 bramek.

