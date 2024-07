Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Alessandro Buongiorno

Buongiorno zostanie piłkarzem Napoli, 35 mln euro plus 5 mln w bonusach

Napoli pewnym krokiem zmierza ku pozyskaniu pierwszego nowego zawodnika przed startem sezonu 2024/2025. Antonio Conte, który w czerwcu został wybrany trenerem Partenopei będzie mógł skorzystać z usług środkowego obrońcy reprezentacji Włoch. Coraz więcej wskazuje na to, że blisko przeprowadzki do Neapolu jest Alessandro Buongiorno.

Najnowsze wieści ws. transferu wewnątrz Serie A przekazał portal Football Italia, powołując się liczne włoskie źródła, które potwierdziły transakcję Napoli. Ich zdaniem zespół spod Wezuwiusza osiągnął pełne porozumienie z Torino ws. kwoty transferu. Aurelio De Laurentis, czyli prezydent klubu sięgnie głęboko do portfela. Finalizacja sprowadzenia Buongiorno pochłonie 35 milionów euro oraz dodatkowe 5 mln w formie bonusu.

Do ustalenia pozostały jedynie warunki indywidualnego kontraktu środkowego obrońcy. W ostatnich tygodniach dochodziło do regularnych spotkań Giovanniego Manny z agentem piłkarza Beppe Riso. Kością niezgody, póki co jest kwestia klauzuli odstępnego w umowie, o którą zabiega przedstawiciel zawodnika. Z kolei klub nie chce umieszczać takowego zapisu w kontrakcie.

Napoli o sprowadzenie Buongiorno rywalizowało m.in. z Juventusem i Tottenhamem. Stara Dama oferowała większe pieniądze, lecz Torino nie chciało sprzedać piłkarza do jednego z największych rywali.