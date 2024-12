Napoli planuje wzmocnienie defensywy. Polak faworytem!

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Kiwior na szczycie listy życzeń Napoli

Antonio Conte, który otwarcie mówi o ambicjach wprowadzenia Napoli na europejskie salony, po raz kolejny zaapelował o poprawę jakości kadry. Szczególną uwagę zwrócił na obronę, gdzie problemy uwidoczniły się podczas meczu z Lazio. Rafa Marin to obiecujący talent, ale wciąż brak mu doświadczenia, natomiast Juan Jesus wydaje się być bliski zakończenia swojej przygody z Napoli. Podstawowa para stoperów, Buongiorno i Rrahmani, spisuje się doskonale, lecz ich brak – choćby z powodu kontuzji czy kartki – może poważnie osłabić drużynę.

– Jeśli chcemy walczyć w Europie, ta drużyna wymaga poważnych wzmocnień – podkreślił Conte. Słowa te jasno wskazują, że Napoli nie może pozwolić sobie na stagnację, szczególnie w kluczowych obszarach, takich jak linia obrony.

Dyrektor sportowy Napoli, Giovanni Manna, ma już przygotowaną listę potencjalnych wzmocnień. Najwyżej na niej znajduje się Jakub Kiwior, były zawodnik Spezii, obecnie grający w Arsenalu, donosi “Calciomercato”. Lewonożny stoper pasuje do wymagań Conte, a ograniczone szanse na grę w Premier League mogą skłonić Polaka do powrotu do Serie A. Jednak negocjacje nie będą łatwe, bowiem Azzurri myślą o wypożyczeniu, a Arsenal liczy na transfer definitywny.

Alternatywą są Antonio Silva z Benfiki i Vitik ze Sparty Praga, obaj rocznik 2003, co wpisuje się w strategię Napoli stawiania na młodych zawodników. Innymi opcjami są bardziej doświadczeni gracze, jak Danilo z Juventusu czy Luiz Felipe, który po odejściu z Al-Ittihad pozostaje bez klubu i budzi zainteresowanie również innych drużyn.

Właściciel Napoli, Aurelio De Laurentiis, doskonale wie, czego oczekuje od niego Antonio Conte. Po udanym początku sezonu kibice liczą na dalszy rozwój drużyny i walkę o najwyższe cele.

