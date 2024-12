Liverpool zapłacił za niego fortunę, teraz szuka nowego startu na Węgrzech

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Naby Keita

Keita ma zostać wypożyczony do Ferencvarosu

Naby Keita opuścił Liverpool latem 2023 roku, aby odzyskać regularność w grze po latach kontuzji, które mocno wyhamowały jego karierę na Anfield. Jego przygoda w Bundeslidze miała być szansą na odbudowę, ale zamiast tego stała się spektakularnym fiaskiem. Keita zagrał jedynie pięć meczów w niemieckiej ekstraklasie, a jego czas w Werderze Brema został naznaczony problemami dyscyplinarnymi.

W kwietniu 2024 roku został zawieszony i ukarany grzywną po incydencie związanym z odmową wejścia do autobusu zespołu przed meczem z Bayerem Leverkusen. Keita, który wrócił do domu zamiast wspierać drużynę, był zmuszony trenować z zespołem U23. Mimo przeprosin, klub postanowił nie korzystać z jego usług w bieżącym sezonie. Trener Werderu, Ole Herner, podsumował sytuację słowami: – Najlepszym rozwiązaniem dla obu stron jest patrzeć w przyszłość i szukać odpowiednich dróg rozwoju, zarówno dla Naby’ego, jak i dla nas.

Według niemieckiego “BILD”, Keita zostanie wypożyczony na 12 miesięcy do Ferencvarosu, co pozwoli mu zbliżyć się do końca jego kontraktu z Werderem. Ten nietypowy ruch transferowy jest kolejną próbą odbudowy jego kariery. Keita podkreśla, że mimo wszystkich problemów, pozostaje profesjonalistą: – W każdym klubie, w którym grałem – od Salzburga po Liverpool – zawsze starałem się być przykładem. Po incydencie z autobusem przeprosiłem drużynę, bo wszyscy jesteśmy ludźmi i nikt nie jest doskonały.

Naby Keita trafił do Liverpoolu za 52 miliony funtów jako jeden z najlepszych pomocników Bundesligi. Jego czas w Anglii był pełen sukcesów, ale liczne kontuzje uniemożliwiły mu osiągnięcie pełni potencjału. Teraz, w wieku 29 lat, Keita staje przed wyzwaniem odbudowy reputacji w Ferencvarosie.