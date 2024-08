Napoli ogłosi transfer Neresa z opóźnieniem. Jest powód

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: David Neres

Neres zostanie nowym zawodnikiem Napoli

David Neres przeszedł badania medyczne w Napoli w miniony weekend, a klub osiągnął porozumienie z Benfiką na kwotę 28 milionów euro, wliczając dodatki. Zawodnik zgodził się również na warunki indywidualnej umowy, które mają mu zapewnić około 3 miliony euro rocznie. Mimo to, Napoli musiało wstrzymać się z ogłoszeniem transferu z powodu drobnych problemów związanych z prawami do wizerunku piłkarza.

Według doniesień “Corriere dello Sport”, kwestie te zostały rozwiązane we wtorek wieczorem, co pozwoliło klubowi na zaplanowanie oficjalnego ogłoszenia transferu. W związku z tym, spodziewane jest, że Napoli ogłosi pozyskanie Neresa w środę.

David Neres ma za sobą pełny okres przygotowawczy z Benfiką, z wyjątkiem ostatnich kilku dni, co oznacza, że jest w dobrej formie fizycznej i gotowy do gry. Nowy nabytek Napoli może znaleźć się w kadrze na nadchodzący mecz z Bologną w Serie A, co byłoby jego debiutem w nowych barwach.

Transfer Neresa do Napoli stanowi ważne wzmocnienie dla drużyny, która ma ambicje walki o najwyższe cele w nadchodzącym sezonie. Brazylijczyk, znany ze swojej dynamicznej gry na skrzydle, z pewnością wniesie wiele jakości do ofensywy zespołu z Neapolu.

