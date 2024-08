Zaskakujący zwrot. ws. transferu Koopmeinersa do Juventusu

Teun Koopmeiners może wrócić do treningów z pierwszym zespołem Atalanty, mimo że Juventus jest bliski osiągnięcia ostatecznego porozumienia z klubem z Bergamo w sprawie jego transferu. Holenderski pomocnik, który wyraził chęć dołączenia do Starej Damy, nadal czeka na finalizację swojego transferu.

Koopmeiners może wrócić do treningów z Atalantą

Teun Koopmeiners od pewnego czasu nie trenował z pierwszym zespołem Atalanty. Trener Gian Piero Gasperini potwierdził, że zawodnik poprosił o możliwość przejścia do Juventusu, co skutkowało jego odsunięciem od treningów. Z raportów “Corriere dello Sport” wynika, że Holender zasłaniał się nawet zwolnieniem lekarskim z powodu stresu, co tylko podkreślało jego determinację do zmiany klubu.

Jednak sytuacja zaczyna się zmieniać, ponieważ Koopmeiners ma pojawić się na środowym treningu Atalanty i może wziąć udział w zajęciach z resztą zespołu. Jest to zaskakujące, biorąc pod uwagę, że Juventus i Atalanta są już bardzo blisko sfinalizowania warunków transferu.

Atalanta oczekuje za swojego zawodnika kwoty 60 milionów euro, podczas gdy ostatnia oferta Juventusu opiewała na 52 miliony euro plus 7 milionów w bonusach. Różnica zaledwie 1 miliona euro sugeruje, że finalizacja transferu jest kwestią czasu. Mimo to, Koopmeiners musi nadal trenować z drużyną z Bergamo, co może sugerować, że kluby nie osiągnęły jeszcze pełnego porozumienia.

Teun Koopmeiners pozostaje zdeterminowany, aby dołączyć do Juventusu przed zamknięciem okna transferowego. Włoskie media potwierdzają, że zawodnik chce, aby jego przyszłość została szybko rozstrzygnięta, co pozwoli mu na kontynuowanie kariery w Turynie. Mimo wszystko, jego powrót do treningów z Atalantą pokazuje, że nie wszystko jest jeszcze dopięte na ostatni guzik.

