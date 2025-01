Napoli odrzuca gigantyczną ofertę. Klub odprawiony z kwitkiem

Nicola Ianuale / Franco Romano / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte i Aurelio De Laurentiis

Galatasaray chce na stałe Victora Osimhena

SSC Napoli odrzuciło propozycję Galatasaray w wysokości 65 milionów euro za Victora Osimhena. Turecki gigant chciał wykupić nigeryjskiego napastnika na stałe, ale Partenopei nie zamierzają sprzedawać swojego zawodnika za kwotę niższą niż zapisana w kontrakcie klauzula wykupu.

Obecnie Osimhen przebywa w tureckim gigancie na zasadzie wypożyczenia. Klub ze Stambułu nie posiada opcji wykupu w ramach wcześniejszej umowy. Mimo to, według doniesień Corriere dello Sport, Napoli pozostaje otwarte na sprzedaż napastnika, ale tylko za kwotę 75 milionów euro.

Co istotne, Galatasaray jako jedyny klub może pozyskać Osimhena za 75 milionów euro jeszcze w styczniu. Wynika to z zapisanej w umowie klauzuli, według której turecki klub otrzymałby 6 milionów euro rekompensaty w przypadku transferu zawodnika do innego zespołu w trakcie zimowego okna. Latem klauzula wykupu będzie jednak dostępna dla wszystkich zainteresowanych klubów.

Początkowo klauzula odstępnego za Osimhena wynosiła 130 milionów euro. Potem została obniżona podczas negocjacji nowej umowy, którą napastnik podpisał przed przejściem do Galatasaray. Teraz przyszłość Nigeryjczyka pozostaje otwarta, a Napoli czeka na spełnienie swoich warunków finansowych. Osimhen w obecnym sezonie strzelił 16 goli i dołożył pięć asyst w 20 spotkaniach.