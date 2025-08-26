Napoli walczy o snajpera Manchesteru United. Ma zastąpić Lukaku

fot. Associated Press Na zdjęciu: Rasmus Hojlund

Hojlund coraz bliżej Napoli. Trwają rozmowy

Napoli planuje obronić mistrzowski tytuł, co wiąże się z poważnymi ruchami transferowymi. Antonio Conte myślał o opuszczeniu klubu, ale ostatecznie zgodził się pozostać na dłużej. Tego lata do Neapolu trafili między innymi Kevin De Bruyne, Noa Lang czy Lorenzo Lucca. Aktualnie trwają intensywne prace nad sprowadzeniem kolejnego napastnika, co jest bezpośrednio związane z kontuzją Romelu Lukaku. Belg wypadł z gry nawet na trzy miesiące, dlatego zabezpieczenie tej pozycji uchodzi za niezbędne.

Na celownik mistrza Włoch trafił Rasmus Hojlund, który po transferze Benjamina Sesko nie ma pewnej przyszłości na Old Trafford. Manchester United jest gotowy go oddać, ale zamierza wynegocjować jak najkorzystniejsze warunki. Od kilku dni toczą się zaawansowane rozmowy między klubami. Napoli jest zdeterminowane, aby szybko dopiąć tę operację, a Hojlund to główny kandydat.

Zaplanowano kolejne spotkanie, podczas którego strony spróbują się dogadać. Najbardziej prawdopodobne jest wypożyczenie z opcją wykupu za około 45 milionów euro. Manchester United chciałby, aby wykup był obligatoryjny, natomiast Napoli pragnie się zabezpieczyć zapisami dotyczącymi liczby występów. W Neapolu panuje obawa, że Hojlund się nie sprawdzi, a i tak będzie trzeba za niego zapłacić bardzo duże pieniądze.