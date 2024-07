Martin Terrier to jeden z zawodników, który ma za sobą udany sezon we Francji. Chętnych na transfer z jego udział nie brakuje. Wieści na jego temat przekazał serwis Fichajes.net.

SSC Napoli i Fenerbahce zainteresowane gwiazdą Stade Rennes

Martin Terrier to francuski zawodnik, który tego lata może zmienić barwy klubowe. 27-letni napastnik swoja wartość udowodnił, zdobywając dziewięć bramek w minionym sezonie. Serwis Fichajes.net przekazał, że piłkarz wzbudził zainteresowanie takich ekip jak SSC Napoli czy Fenerbahce.

Źródło podało, że pierwszą ekipą, która wzbudziła zainteresowanie Francuzem, był przedstawiciel Serie A. Napoli za Terriera miało złożyć wstępną ofertę w wysokości 19 milionów euro. Jeśli chodzi o turecką ekipę, to bez wątpienia jest wykazywane zainteresowane. Nie zostało to jednak złożeniem formalnej propozycji.

Jasne jest jednocześnie, że niezależnie od tego, jaki klub wygra licytację w grze o podpis Terriera pod kontraktem, to ostateczna decyzja należeć będzie do samego zawodnika. Francuz może brać pod uwagę między innymi możliwości rywalizacji w ligach na wysokim poziomie, a także propozycje finansowe zainteresowanych klubów.

Terrier to wychowanek Lille, który do Stade Rennes dołączył w lipcu 2020 roku z Olympique Lyon. Kosztował wówczas 12 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika obowiązuje do końca czerwca 2026 roku. Tymczasem dzisiaj rynkowa wartość piłkarza wynosi 20 milionów euro. Terrier w przeszłości występował w młodzieżowej reprezentacji Francji, notując 13 występów, w których zdobył siedem bramek.

