PressFocus Na zdjęciu: Mauro Icardi

Alvaro Morata do Barcelony, a Mauro Icardi do Juventusu – taki scenariusz może się ziścić podczas styczniowego okna transferowego. Argentyński napastnik Paris Saint-Germain ma być otwarty na możliwość powrotu do Włoch i wzmocnienia Starej Damy.

Mauro Icardi jest głównym kandydatem do zastąpienia Alvaro Moraty w zespole Juventusu

Argentyński napastnik poważnie rozważa możliwość powrotu do Włoch i czeka na porozumienie między klubami

Na efekt rozmów pomiędzy Juventusem i PSG czekają także przedstawiciele Interu Mediolan

Icardi gotowy na powrót do Włoch. Juventus wyciąga rękę

Juventus szuka nowego napastnika w związku z możliwym odejściem z klubu Alvaro Moraty. Hiszpana do swojego zespołu chce sprowadzić trener Barcelony Xavi Hernandez. Stara Dama jest skłonna pozwolić mu odejść, ale pod warunkiem znalezienia wcześniej odpowiedniego kandydata do jego zastąpienia. Jedną z najpoważniejszych kandydatur jest Mauro Icardi.

28-letni Argentyńczyk nie może być zadowolony ze swojej sytuacji w zespole Paris Saint-Germain. Z uwagi na bardzo dużą konkurencję w ataku francuskiej drużyny Icardi nie może liczyć na regularne występy w podstawowym składzie. W obecnym sezonie wystąpił co prawda w 15 z 19 dotychczasowych ligowych spotkań, ale w wyjściowej jedenastce na murawę wybiegał tylko siedem razy.

Jak informuje Footmercato, piłkarza w swoim zespole chętnie widziałby Massimiliano Allegri. Reprezentant Argentyny miał już rozmawiać na ten temat ze szkoleniowcem Juventusu i jest podobno otwarty na pomysł przenosin do Turynu. Stara Dama musi jednak w tej sprawie dojść do porozumienia z PSG, co może nie być wcale łatwe.

28-latek do Paris Saint-Germain trafił w 2019 roku z Interu Mediolan, początkowo na zasadzie wypożyczenia, a następnie definitywnego transferu za 50 milionów euro. Już wtedy zainteresowanie nim wykazywał Juventus, ale Nerazzurri nie zamierzali swoim kosztem wzmacniać ligowego rywala. Teraz na przeszkodzie może stanąć zapis, który według medialnych doniesień miał się znaleźć w umowie pomiędzy Interem i PSG. Ma on zobowiązywać do wypłaty Interowi dodatkowo prawie 15 milionów euro, jeżeli zdecydują się na sprzedaż Argentyńczyka do innego klubu Serie A.

Zobacz także: Inter odmówił Juventusowi. Stara Dama nie wzmocni się kosztem rywala