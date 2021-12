PressFocus Na zdjęciu: Matias Vecino

Juventus wystosował zapytanie do Interu Mediolan w sprawie ewentualnego transferu Matiasa Vecino, ale przeprowadzenie takiej transakcji wydaje się mało prawdopodobne. Nerazzurri nie chcą bowiem w żaden sposób wzmacniać swojego wielkiego rywala.

Juventus rozważał sprowadzenie w styczniu Matiasa Vecino

Zapytanie Starej Damy spotkało się z kategoryczną odmową Interu Mediolan

Urugwajczyk wiosną na pewno nie zagra w Turynie

Szybka odpowiedź Interu

Matias Vecino nie przekonał do siebie nowego trenera Interu Mediolan Simone Inzaghiego i w tym sezonie wystąpił w zaledwie jednym ligowym spotkaniu od pierwszej minuty. Jego umowa z klubem z San Siro obowiązuje tylko do końca obecnego sezonu, co sprawia, że jego odejście w trakcie styczniowego okna transferowego jest bardzo prawdopodobne.

Jak poinformowała Le Repubblica, zainteresowany pozyskaniem 30-letniego pomocnika miał być Juventusu. Przedstawiciele Starej Damy zgłosili się nawet w tej sprawie do Interu, ale bardzo szybko otrzymali odmowną odpowiedź.

Nerazzurri są gotowi na rozstanie z piłkarzem, ale nie chcą w ten sposób wzmacniać swoich rywali. Vecino, jeżeli nie chcę drugiej części sezonu spędził na ławce rezerwowych, musi szukać innych kierunków.

W obecnych rozgrywkach Urugwajczyk zaliczył łącznie 15 występów we wszystkich rozgrywkach, zdobywając jednego gola.

