Mauricio Pochettino od dłuższego czasu prosi o nowego napastnika. Jak informuje The Sun, na radar Chelsea trafił Artem Dowbyk z Girony.

Źródło: The Sun

IMAGO / John Walton Na zdjęciu: Mauricio Pochettino

Chelsea poszukuje nowego napastnika

Mauricio Pochettino liczy na solidnego snajpera

Na radar trafił Artem Dowbyk z Girony

Artem Dowbyk zamieni Gironę na Chelsea?

Chelsea w sezonie 2023/2024 nie radzi sobie najlepiej. Drużyna Mauricio Pochettino już dawno wypisała się z walki o mistrzostwo Anglii. Według Argentyńczyka jednym z kluczowych kroków będzie pozyskanie w styczniu solidnego napastnika.

Nicolas Jackson i Armando Broja nie przekonują argentyńskiego szkoleniowca. Wcale nie może to dziwić, patrząc na występy i statystyki tych zawodników. Dlatego Pochettino apeluje do władz The Blues.

Według informacji The Sun na radar klubu ze Stamford Bridge trafił rewelacyjny w tym sezonie Artem Dowbyk. Ukrainiec radzi sobie bardzo dobrze w barwach Girony. W 17 meczach zanotował 11 trafień i 5 asyst, co zrobiło wielkie wrażenie na Mauricio Pochettino.

