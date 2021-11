Alexander Isak od dwóch lat reprezentuje Real Sociedad. Szwedzki dał do zrozumienia, że w przyszłości chętnie spróbowałby swoich sił w Premier League.

Alexander Isak jest od dawna obserwowany przez skautów czołowych klubów świata

Szwed udzielił wywiadu The Independent

Napastnik Realu Sociedad zasugerował w nim, że chętnie spróbuje swoich sił w Premier League

Premier League następnym krokiem w karierze?

Real Sociedad spisuje się świetnie w sezonie 2021/2022. Baskowie są liderem La Ligi, do czego przyczynił się także Alexander Isak. Szwed rozegrał 12 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Strzelił pięć goli i zaliczył asystę. We wcześniejszych latach także spisywał się dobrze, czym zwrócił na siebie uwagę czołowych klubów świata. 22-latek był łączony między innymi z Arsenalem. Czy Isak byłby chętny na przenosiny do Premier League?

– Jestem w tej chwili w dobrym miejscu, jestem bardzo szczęśliwy, ale pewnego dnia fajnie byłoby zagrać również w Anglii. Mają sześć lub siedem największych klubów na świecie, jest to bardzo wysoki poziom i oczywiście pewnego dnia będzie to alternatywa – powiedział w rozmowie z The Independent napastnik Realu Sociedad.

– Każdy gracz chce być najlepszą wersją siebie i osiągnąć najwyższy możliwy poziom.. Ludzie zawsze będą liczyć gole, ja chcę strzelać, ale chcę być nowoczesnym napastnikiem. Uwielbiam grać w piłkę nożną, a to oznacza zaangażowanie w jak największym stopniu. Myślę, że właśnie dlatego Hiszpania bardzo mi odpowiada – wyjaśnił Szwed.

Ze słów Isaka jasno wynika, że zagra kiedyś w Premier League, jeżeli pojawi się odpowiednia oferta. Tę może złożyć Arsenal, który będzie wkrótce poszukiwał nowego napastnika. Spowodowane jest to faktem, że Alexandre Lacazette ma kontrakt z londyńczykami ważny tylko do 30 czerwca 2022 roku.

