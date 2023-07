Arsenal wreszcie potwierdził transfer Declana Rice'a z West Hamu United. Kanonierzy wraz z bonusami zapłacą za pomocnika aż 122 miliony euro, a to oznacza, że Anglik stanie się szóstym najdroższym piłkarzem w historii futbolu.

IMAGO / Gareth Fuller Na zdjęciu: Declan Rice

Declan Rice został bohaterem jednego z największych transferów w historii

Najdroższym piłkarzem wciąż pozostaje Neymar, który kosztował 222 mln euro

Arsenal za gwiazdę West Hamu United łącznie z bonusami zapłaci 122 mln euro

Neymar ciągle na czele, Rice wbił się do czołówki

Przeprowadzka Declana Rice’a z West Hamu United do Arsenalu to jeden z największych transferów nie tylko tego lata, ale w całej historii. 24-latek wraz z bonusami ma kosztować aż 122 mln euro, co oznacza, że znajdzie się w dziesiątce najdroższych piłkarzy wszech czasów – na szóstym miejscu.

Pierwszą lokatę wciąż zajmuje Neymar, który w 2017 roku za 222 mln euro zamienił Barcelonę na Paris Saint-Germain. Francuski klub zdecydował się na wpłacenie klauzuli odstępnego. Druga pozycja przypada Kylianowi Mbappe, za którego również PSG zapłaciło około 180 milionów euro.

W zestawieniu nie brakuje również takich zawodników jak Philippe Coutinho (Liverpool – FC Barcelona za 135 mln euro), Ousmane Dembele (Borussia Dortmund – FC Barcelona za 135 mln euro), Joao Felix (Benfica Lizbona – Atletico Madryt za 127 mln euro), Enzo Fernandez (Benfica Lizbona – Chelsea za 121 mln euro), Antoine Griezmann (Atletico Madryt – FC Barcelona za 120 mln euro), Jack Grealish (Aston Villa – Manchester City za 117 mln euro) oraz Cristiano Ronaldo (Real Madryt – Juventus za 117 mln euro).

TOP 10 największych transferów pod względem finansowym

