Nagły zwrot akcji ws. transferu Bogusza. Nici z wielkich przenosin

Tomasz Włodarczyk z portalu "Meczyki.pl" poinformował, że najprawdopodobniej upadnie transfer Mateusza Bogusza do Celticu Glasgow. Szkoci mają bowiem inne plany transferowe.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Bogusz

Szkocja jednak nie dla Bogusza? Jego transfer upada

Mateusz Bogusz do dłuższego już czasu zachwyca na boiskach MLS i jest prawdziwą gwiazdą zespołu Los Angeles FC. Polak w dotychczasowych 34 meczach trwającego sezonu w Stanach Zjednoczonych zdobył aż 17 goli i zanotował siedem asyst. To liczby, które są jak na ofensywnego pomocnika, a nie napastnika po prostu wybitne.

Nikogo więc nie może też dziwić fakt, że w ostatnich dniach i tygodniach intensywnie spekulowało się na temat przyszłości 23-latka z Rudy Śląskiej. Jakiś czas temu Tomasz Włodarczyk z portalu “Meczyki.pl” poinformował, że Bogusz jest bliski przenosin do Celticu Glasgow. Teraz jednak ten sam dziennikarz przekazał, że rozmowy ws. tego transferu się oddalają i wiele wskazuje na to, że transfer do czołowego zespołu ligi szkockiej upadnie. Wszystko przez fakt, że władze Celticu zdecydowały się na walkę o Arne Engelsa z Augsburga.

Serwis “Transfermarkt” wycenia Bogusza na 4 miliony euro. Polak rozegrał dla zespołu z Kalifornii w sumie 76 spotkań w których zdobył 21 goli i zanotował 15 asyst. Jego aktualna umowa z zespołem z Miasta Aniołów wygasa wraz z końcem grudnia 2026 roku, ale wydaje się, że każdy kolejny miesiąc spędzony w MLS będzie dla Bogusza krokiem w kierunku swego rodzaju stagnacji, a nie planowanego rozwoju, którego bardzo ważnym elementem byłaby gra w Europie.

Czytaj więcej: Gwiazda Manchesteru City zaoferowana Barcelonie! Co to byłby za transfer